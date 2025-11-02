A Villette “Sguardi sulle Terre Alte”: il convegno che trasforma la montagna da barriera a cerniera FOTO

Un convegno con i relatori, seduti al di qua del tavolo. Una scelta proprio voluta, per evitare il classico approccio frontale e, invece, aprire un confronto più diretto – anche nell’approccio – con la platea. D’altra parte i presupposti non potevano che essere questi, per la mattinata “Sguardi sulle Terre Alte”, un incontro-confronto con antropologi e sociologi. A organizzarlo, la Pro loco di Villette, il comune più piccolo della Valle Vigezzo ma che rappresenta una realtà molto viva. Ecco allora che, per tornare all’allestimento della sala consigliare, non si può dire che lo stesso non si sia allacciato al tema trattato: un momento di confronto, dunque, sotto forma di tavolo di lavoro aperto, non solo per operatori turistici e culturali del territorio, ma anche per tutti i membri della comunità interessati a riflettere sul presente e sul futuro dei territori alpini. Terre alpine, queste, forse sarebbe sempre più il caso di vedere come “cerniera” e non “barriera”. Una mattinata con i territori montani in dialogo per conoscersi, confrontarsi e progettare insieme. E che ha visto apprezzati interventi da parte delle antropologhe Valentina Porcellana ed Elena Cardano dell’Università della Valle d’Aosta, insieme a Gabriele Orlandi, anch’egli antropologo dello stesso ateneo. Con loro anche Giacomo Molinari, dell’Università del Piemonte Orientale, e Giulia Mascardi, dell’Università Milano-Bicocca. Il dialogo si è inoltre arricchito dello sguardo storico-artistico di Ilaria Despina Bozzi, ricercatrice tra l’Université Paris 8 e l’Università Milano-Bicocca, e dell’analisi sociologica di Elisabetta Chiesa, dell’Università di Udine.