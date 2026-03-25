Forze dell’ordine del Vco riunite per il precetto pasquale a San Vittore

Le forze dell’ordine del Verbano Cusio Ossola si sono riunite, come da tradizione, per il Precetto Pasquale nella basilica di San Vittore. Presenti tutte le componenti: i Vigili del fuoco, che quest’anno hanno curato l’organizzazione della cerimonia, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e le Polizie locali. A rappresentare le istituzioni erano presenti il prefetto Matilde Pirrera, i rappresentanti della Provincia e diversi sindaci del territorio. A rappresentare idealmente la comunità servita quotidianamente dalle forze dell’ordine, anche gli alunni delle classi terze della scuola primaria delle suore rosminiane.

Nel corso dell’omelia, monsignor Fausto Cossalter, parroco di San Vittore e vicario generale della diocesi, ha collegato la ricorrenza religiosa dell’Annunciazione al servizio svolto ogni giorno dalle forze dell’ordine sul territorio: "Come Maria all’angelo, anche voi dite il vostro ‘Eccomi!’ al servizio delle nostre comunità, alle quali garantite sicurezza e protezione".