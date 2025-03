Torna la magia degli anni '80 al Trocadero di Domodossola

Preparatevi a un tuffo nel passato, perché sabato 29 marzo, il Trocadero di Domodossola ospiterà un evento per tutti gli amanti della musica e della spensieratezza: Gli anni '80 – Il Ritorno. Una serata esplosiva che trasporterà tutti i partecipanti indietro nel tempo, per rivivere l'epoca che ha segnato una vera e propria rivoluzione musicale e culturale. Dalle 22:00 in poi, le porte della discoteca si apriranno per accogliere chiunque voglia ballare e cantare al ritmo dei grandi successi che hanno fatto la storia.

Immagina di ritrovarti circondato dai mitici hit di quegli anni, con un fantastico corpo di ballo che darà vita a uno spettacolo mozzafiato, arricchito da effetti speciali e la carica travolgente del vocalist, pronto a guidarti in questa serata di pura energia. La musica degli anni '80, con i suoi tormentoni, i balli indimenticabili e i brani da discoteca, sarà la colonna sonora di un viaggio che coinvolgerà tutti.

Gli anni ’80 - Il Ritorno è un appuntamento per tutti, un’occasione per ballare insieme, senza pensieri, al ritmo di una musica che ha fatto la storia. I biglietti sono disponibili online o direttamente in cassa la sera stessa.