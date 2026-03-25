“Comunicare è già curare”: un incontro sulla relazione medico-paziente

La comunicazione come strumento fondamentale nella relazione tra medico e paziente sarà il tema al centro dell’incontro “Comunicare è già curare”, in programma il 2 aprile 2026 alle ore 15:30 a Domodossola, nella sala Polifunzionale G. Falcioni (Cappella Mellerio) in Piazza Rovereto 4.

L’iniziativa è promossa dall’Asl VCO con il supporto di VISUfarma, e si propone di approfondire il ruolo della comunicazione nella pratica clinica contemporanea.

Esperti a confronto

L’evento è organizzato dal dr. Romolo Protti, direttore Spc Oculistica Asl VCO, e vedrà la partecipazione di relatori di primo piano:

dr. Ivano Boscardini , docente di Comunicazione presso Crems dell’Università Cattaneo Liuc

, docente di Comunicazione presso Crems dell’Università Cattaneo Liuc prof. Stefano De Cilla, direttore della Clinica Oftalmologica dell’Università del Piemonte Orientale

A moderare e guidare il confronto saranno interventi e momenti di dialogo dedicati a professionisti sanitari e operatori del settore.

Un programma tra teoria e pratica

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali e la presentazione dell’incontro, per poi entrare nel vivo con una sessione dedicata alla comunicazione come strumento di comprensione e risoluzione dei problemi del paziente.

Tra i temi affrontati:

il ruolo della comunicazione nella professione medica

le dinamiche dell’interazione medico-paziente

la relazione come atto terapeutico

Dopo una pausa, il focus si sposterà sull’empowerment del paziente e sull’educazione terapeutica, con approfondimenti su compliance, alleanza terapeutica e processi decisionali condivisi.

Non mancheranno momenti pratici, con role-play su casi clinici e una discussione finale sui temi trattati.

L’incontro si inserisce in un contesto sanitario in continua evoluzione, dove l’attenzione alla persona e la qualità della comunicazione diventano elementi chiave per migliorare l’efficacia delle cure e la relazione di fiducia tra medico e paziente.