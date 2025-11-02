Il Cantante della Solidarietà dona un defibrillatore alla Polizia di Stato di Milano VIDEO

Un gesto di grande umanità e vicinanza alle forze dell’ordine quello compiuto da Salvatore Ranieri, conosciuto come Il Cantante della Solidarietà. Questa mattina, alle ore 11.00, presso il Commissariato di Polizia di Lambrate, l’artista ha donato un defibrillatore salvavita di ultima generazione alla Polizia di Stato di Milano.

L’iniziativa rientra nel progetto “Soccorso Sicuro”, ideato dallo stesso Ranieri, che negli anni ha permesso la donazione di ben 20 defibrillatori a diverse realtà istituzionali, tra cui Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia di Stato. L’obiettivo del progetto è quello di rendere sempre più diffusa la presenza di strumenti in grado di salvare vite umane in caso di arresto cardiaco improvviso.

Con 28 anni di carriera artistica e impegno nel sociale, Ranieri ha saputo coniugare musica e solidarietà, trasformando la sua voce in un simbolo di speranza e vicinanza concreta verso chi quotidianamente si impegna per la sicurezza dei cittadini.

Il gesto non è passato inosservato: il telegiornale nazionale di Studio Aperto (Italia 1) ha dedicato un servizio alla cerimonia di consegna, raccontando la storia del “Cantante della Solidarietà” e sottolineando il suo costante contributo a favore della comunità.

Un’iniziativa che conferma come la musica, unita al cuore e al senso civico, possa davvero fare la differenza.