Alberto Fortis torna con “Ricordati Di Me”: il nuovo singolo anticipa l’album Sentimental City

Alberto Fortis torna con il nuovo singolo “Ricordati Di Me” (Azzurra Music), disponibile in radio e su tutte le piattaforme dal 21 aprile.

Una ballata intensa e senza tempo, che intreccia memoria, emozione e identità, anticipando il nuovo album Sentimental City in uscita quest’anno. Un viaggio sonoro tra passato e presente, in cui Milano – da sempre cuore artistico di Fortis, che ha le sue radici in Ossola – diventa simbolo di ispirazione e movimento continuo.

“Ricordati Di Me” segna un nuovo capitolo nella carriera di uno dei cantautori più iconici della musica italiana: una canzone diretta, autentica, capace di parlare al pubblico di oggi con la profondità di sempre. Special guest Moni Ovadia, presente anche nel videoclip ufficiale.

Il lancio live al Blue Note di Milano ha registrato un doppio sold out con un mese di anticipo, seguito dalle esibizioni a Radio2 Social Club e Capital Stage (Radio Deejay) e da un live al The Club di Milano.

Fortis è nato a Domodossola e nonostante la carriera internazionale ha sempre mantenuto un forte legame con il suo territorio di origine, dove è spesso tornato per concerti ed eventi.