Al via la gara per la gestione della casa di riposo

Il comune di Villadossola ha avviato il percorso per affidare a un soggetto esterno la gestione della Rsa “Teresa Ceretti”. La decisione segue l’indirizzo espresso dal consiglio comunale, che ha scelto il modello della concessione per garantire un equilibrio tra controllo pubblico e capacità organizzativa del privato.

Il futuro gestore dovrà occuparsi di tutte le attività: dalla cura degli spazi alla gestione delle utenze, fino alla responsabilità verso terzi. Rimangono invece in capo al comune le autorizzazioni per eventuali interventi straordinari e la supervisione generale del servizio.

La gara sarà svolta in modalità telematica tramite la Stazione Unica Appaltante della provincia del Vco. L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore complessivo stimato della concessione, calcolato sulle rette degli ospiti e sulla durata del contratto, è di 11,5 milioni di euro per nove anni.

Un elemento particolare riguarda l’edificio che ospita la Rsa: avendo più di settant’anni, è stato sottoposto alla verifica di interesse culturale e risulta ora tutelato. Per questo la firma del contratto sarà possibile solo dopo il via libera definitivo della Soprintendenza, che potrà anche imporre prescrizioni da integrare nella gestione. Con questo atto, il Comune ritiene di compiere un passo decisivo verso il rinnovo della gestione della “Teresa Ceretti”, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità ai servizi dedicati agli anziani della comunità.