Assograniti, la segretaria Maura De Tomasi insignita della Stella al Merito del Lavoro

Si è svolta nella mattinata del 1° maggio a Torino, presso il Conservatorio Musicale Giuseppe Verdi, la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”. Onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica e consegnate dai rappresentanti delle più alte cariche istituzionali, ai lavoratori distintisi per i particolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale. Tra i premiati anche una rappresentante del comparto lapideo ossolano: la segretaria di Assograniti Vco Maura De Tomasi, candidata dalla presidente dell’associazione Mariateresa Moro, per il suo impegno ultraventennale a sostegno delle imprese del settore estrattivo.

“È il riconoscimento a un lavoro silenzioso, delicato e fondamentale che tiene insieme le nostre imprese, i lavoratori e le istituzioni – spiega Moro -. La sua dedizione merita questa onorificenza ed io sono orgogliosa di averla candidata e di averla accompagnata e di aver condiviso anche con suo marito Gianni Viscomi, questo momento importante”.

Questo premio ha un valore simbolico importante. La gratificazione tiene accesa la passione, l’amore, la responsabilità verso il proprio lavoro. Riconoscere chi ogni giorno lavora per gli altri è un segnale che vale più di mille parole. “Come presidente di Assograniti - prosegue Moro - continuo a credere nel valore del lavoro di squadra e nella collaborazione tra tutti gli operatori del settore. Sono questi i principi che intendo portare avanti con coerenza. Spero che anche chi rappresenta le nostre imprese sappia interpretare questo spirito, perché solo uniti si difende il futuro delle nostre cave, dei laboratori di trasformazione e di tutto l’indotto che ne consegue”.