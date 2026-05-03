Povertà e vulnerabilità sociale: un incontro pubblico con il Ciss Ossola

Il Ciss Ossola prosegue il proprio impegno nella promozione di iniziative rivolte al contrasto della povertà e delle nuove vulnerabilità sociali. Venerdì 8 maggio l’ex ospedale Trabucchi di Malesco ospita una serata di approfondimento e confronto aperta alla cittadinanza, alle associazioni e alle amministrazioni comunali, con l'obiettivo di analizzare il fenomeno nelle sue diverse forme e illustrare le risposte attivate sul territorio.

La povertà, infatti, non è solo economica: si manifesta attraverso fragilità abitative, sociali, relazionali, educative e sanitarie. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) offre strumenti concreti per affrontare queste sfide, con interventi mirati a ridurre le disuguaglianze, migliorare l'accesso ai servizi essenziali e promuovere una società più inclusiva, nella quale ogni persona possa avere pari opportunità di sviluppo e partecipazione. L'incontro propone un excursus sulle povertà presenti in Ossola, analizzando le diverse tipologie di fragilità e le risposte possibili attraverso una rete territoriale forte e collaborativa. Un ruolo fondamentale è svolto dalle associazioni locali - come Vigezzo ti aiuta - e dalle amministrazioni comunali, partner indispensabili per costruire interventi efficaci e vicini ai bisogni reali della popolazione. Il Ciss Ossola ribadisce il proprio impegno nel lavorare insieme alla comunità per contrastare le disuguaglianze e promuovere un territorio più equo, solidale e inclusivo.