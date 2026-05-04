Celebrata la festa della Santa Croce al Sacro Monte Calvario VIDEO

Festa del Ritrovamento e dell’Invenzione della Santa Croce a Gerusalemme al Calvario. Al santuario del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte Calvario la messa del mattino è stata presieduta da monsignor Roberto Campiotti, vescovo di Volterra, ed è stata accompagnata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario.

Alle 15 si sono tenuti i vespri solenni, seguiti dalla processione e dalla benedizione della città con la reliquia della Santa Croce dal giardino Belvedere, accompagnata dal Civico Corpo Musicale di Domodossola e dalla Cappella Musicale. La giornata è proseguita con l’incanto delle offerte e un breve concerto del Civico Corpo Musicale di Domodossola.

Si è trattato della prima Festa della Santa Croce al Calvario con il rettore don Davide Busoni. Per il sacerdote rosminiano è stata anche l’occasione per invitare e incontrare nuovamente monsignor Campiotti, con il quale è legato da un’amicizia nata nel 2018, quando don Busoni, appena ordinato, prestava servizio nella basilica di San Carlo al Corso a Roma e il prelato era rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale di San Carlo.

“Dio ci ha mostrato il suo amore – ha detto monsignor Campiotti durante l’omelia – nella persona del suo Figlio donato. Questa manifestazione dell’amore del Padre culmina nella Croce, sulla quale Cristo è diventato vittima di espiazione dei nostri peccati. Se Cristo non fosse morto sulla Croce, per noi non ci sarebbe speranza di perdono. Ciò che Dio si proponeva donandoci suo Figlio era che l’uomo diventasse partecipe della sua stessa vita divina, cioè di una vita eterna”.

Nell’ambito della festa si è tenuto anche il Concerto di Santa Croce nella sala Bozzetti, eseguito dal Trio Sara composto da Fernanda Saravalli all’arpa, Massimo Ferraris al clarinetto e Alessandro Ferraris alle percussioni.

La festa è stata organizzata dal Centro di Spiritualità Rosminiana e dalla parrocchia del Sacro Cuore di San Quirico, in collaborazione con la parrocchia di Calice, la Consulta di Calice, l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, il Circolo Acli Santa Croce, il gruppo alpini di Calice, gli Aib di Domodossola, i volontari del Sacro Monte Calvario, il gruppo “Primul da Calas” e il Civico Corpo Musicale di Domodossola.

Don Busoni è originario di Bognanco e, alla messa, oltre al gruppo folk di Calice, era presente anche una rappresentanza di donne in costume tradizionale del paese. Alla cerimonia, in rappresentanza del sindaco di Domodossola, erano presenti nei primi banchi l’assessore Gabriella Giacomello e il consigliere Federico Del Barba.

La commemorazione fa riferimento al ritrovamento della Croce nel 326 per merito di Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino.









