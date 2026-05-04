Oltre 200 moto hanno invaso ieri Piazza Mercato FOTO

Oltre 200 moto hanno invaso ieri mattina Piazza Mercato a Domodossola, trasformando il cuore della città in un vero e proprio spettacolo di cromature, caschi, giubbotti in pelle e rombi di motore. La "Colazione del motociclista", raduno organizzato dall’Associazione Motocarovana per la salita al passo del Sempione in occasione della tradizionale motobenedizione, ha superato ogni previsione.

"È stato un successo, oltre le nostre aspettative – spiega il presidente Umberto Zaniroli – Pensavamo di accogliere tra le 50 e le 100 moto, ma ne abbiamo contate circa 200, escludendo quelle che non sono riuscite ad entrare in Piazza". La mattinata, favorita anche da un meteo sorprendentemente benevolo, ha contribuito a rendere ancora più riuscita l’iniziativa.

"La Piazza Mercato si è riempita di moto, centauri, pubblico, rombo di motori e colori, in una mattinata capace anche di regalare preziosi raggi di sole e temperature davvero gradevoli" ha aggiunto Zaniroli. Un clima di festa che ha riportato Domodossola a vivere un appuntamento atteso da anni.

"Era da tempo che non assistevamo ad un evento così denso di partecipazione e collettiva curiosità. Possiamo dire che quel raduno che per molti di noi significava l’inizio della stagione motociclistica è tornato nella cornice che si merita". Dopo il ritrovo e la partenza in città, la carovana ha poi proseguito il viaggio fino al Passo del Sempione, dove motociclisti italiani e svizzeri si sono ritrovati per la tradizionale benedizione.

Il presidente dell’associazione ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione: "Un ringraziamento a tutti i volontari dell’Associazione Carovana che hanno contribuito alle sfidanti operazioni di gestione dei partecipanti, alla Polizia Locale che ha garantito una scorta in completa sicurezza, all’Amministrazione Locale in grado di rilasciare con rapidità tutte le necessarie autorizzazioni e agli esercizi commerciali che hanno accolto la nostra proposta di aprire anticipatamente e offrire il loro servizio ai numerosissimi avventori".

Un grazie speciale è stato rivolto anche ai motociclisti, veri protagonisti della giornata. "Tutti i partecipanti hanno contribuito, nessuno escluso, a dimostrare sia in Piazza Mercato sia per le vie di Domodossola il lato speciale del mondo delle due ruote… perché le moto erano degli adulti che ammiravamo da piccoli e sono in grado di farci tornare bambini".

Concluso il motoraduno, l’Associazione Motocarovana guarda ora ai prossimi appuntamenti. "Da oggi riprende il programma stagionale della nostra Associazione, che invitiamo a sbirciare online, mentre con il motoraduno in Piazza Mercato ci vediamo l’anno prossimo" ha concluso Zaniroli.





