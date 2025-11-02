Piedimulera, 250mila euro per la riqualificazione della palestra comunale

“Iniziamo il mese di novembre con una bella notizia; abbiamo ottenuto un contributo di 250.000 euro a fondo perso da parte della regione Piemonte, che ringraziamo, per la riqualificazione energetica e strutturale della nostra palestra”. Così il sindaco di Piedimulera, Alessandro Lana, commenta il risultato ottenuto grazie al bando “Obiettivo comune”, con il quale la regione ha assegnato 1,9 milioni di euro a comuni del Vco per la realizzazione di opere pubbliche.

“Un risultato importante – sottolinea il primo cittadino - che abbiamo raggiunto con determinazione dopo diverso tempo; già nel 2023 avevamo tentato, su un bando relativo all'impiantistica sportiva, di ottenere un finanziamento ma a causa delle risorse esaurite non ci fu concesso; successivamente nel 2024 sembrava che la graduatoria del bando venisse rifinanziata ma dopo aver mandato le integrazioni richieste dagli uffici regionali, ci venne comunicato che il bando era da considerarsi "scaduto". Abbiamo quindi riproposto il nostro progetto quest'anno su un'altra misura messa in campo dalla regione su interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di immobili pubblici; questa volta siamo risultati tra gli 11 progetti della provincia del Vco beneficiari del contributo e questo ci da ragione nel non aver mollato. Ora finalmente potremo mettere mano in maniera strutturale ad un impianto che necessita di opere importanti per tornare al pieno servizio di scuola, asilo, associazioni sportive e di tutto il paese”.