Castiglione celebra il beato Giuseppe Rossi con la nuova statua

Dopo le intense celebrazioni di giovedì 26 febbraio, che hanno visto la comunità riunirsi fin dal mattino con l’ufficio e le lodi solenni, la santa messa e i momenti di preghiera sul luogo del martirio, Castiglione si prepara ora al momento conclusivo e più solenne delle commemorazioni dedicate al beato Giuseppe Rossi.

Domenica 1° marzo sarà infatti la giornata centrale dei festeggiamenti per l’81° anniversario della morte del giovane sacerdote, ucciso durante la Seconda guerra mondiale. Un appuntamento particolarmente significativo non solo per la parrocchia, ma per l’intera diocesi.

Il programma prevede alle ore 15 la presentazione dell’iconografia e della nuova statua dedicata al beato, un’opera che andrà ad arricchire il patrimonio devozionale e artistico legato alla sua figura. Un momento atteso, che offrirà ai fedeli l’occasione di riscoprire il volto e la testimonianza di don Giuseppe Rossi attraverso una rinnovata rappresentazione.

Alle 16 sarà poi celebrata la messa solenne presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla, che al termine procederà alla benedizione della nuova effigie. Un gesto carico di significato, nel segno della memoria e della continuità della fede.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il museo dedicato al beato, che resterà aperto per accogliere fedeli e visitatori desiderosi di approfondire la storia e il sacrificio del giovane sacerdote.