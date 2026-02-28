Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend a due facce. "Tempo stabile ma velato a ridosso delle vallate alpine, via via più grigio altrove per la presenza di nubi basse, foschie e nebbie in sollevamento, in un contesto generalmente asciutto salvo deboli pioviggini da metà giornata sulla fascia pedemontana alpina. Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - sarà nuvoloso anche all'interno delle vallate alpine con temporanee schiarite su queste zone in serata e fino al mattino di lunedì e deboli precipitazioni che interesseranno in particolare le zone di media e bassa valle alpine e le pianure adiacenti, mentre risulteranno sporadiche o del tutto assenti altrove".

SABATO 28 FEBBRAIO

Nuvolosità: velato sui settori alpini, più grigio altrove per la presenza di nubi basse, foschie e nebbie in sollevamento nelle ore centrali, con temporanee parziali schiarite al pomeriggio. Precipitazioni: generalmente assenti, salvo deboli pioviggini dal pomeriggio a ridosso della fascia pedemontana alpina al di sotto delle nubi basse. Zero termico: in diminuzione fino a 2100-2200 m a nord e 2300-2400 m a sud. Venti: deboli o moderati sudoccidentali sulle Alpi, deboli variabili altrove.

DOMENICA 1 MARZO

Nuvolosità: nuvoloso o molto nuvoloso, con residue schiarite al primo mattino sui settori alpini del Torinese e del Cuneese e nuove aperture nel corso della serata; nebbie al primo mattino sulle pianure. Precipitazioni: deboli o localmente moderate a carattere sparso sulle zone di bassa valle alpine, fascia pedemontana e pianure adiacenti, con interessamento delle zone di media valle occidentali nel corso del pomeriggio; sporadiche sui restanti settori dove prevarranno condizioni mediamente più asciutte. Quota neve sui 1500-1700 m. Zero termico: in calo fino a 1800-2000 m. Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi, mediamente deboli altrove, da sud sull'Appennino, orientali sui restanti settori.