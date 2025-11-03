Case popolari, Uniti per Villa chiede la convocazione della commissione consiliare Atc

Si torna a parlare di case popolari a Villadossola, uno dei comuni del Vco che ospita il maggior numero di alloggi gestiti da Atc Piemonte Nord. Questa volta sul tema interviene il gruppo di minoranza Uniti per Villa, che si rivolge al sindaco e all’agenzia per chiedere la convocazione della commissione consiliare Atc.

La richiesta arriva “in quanto le recenti preoccupazioni espresse dal sindaco e le risposte da parte della presidenza dell’Atc si ritiene necessitino di opportuno approfondimento anche in relazione alle volontà che stanno emergendo da parte dell’amministrazione regionale in merito al futuro delle “case popolari”. La necessità - concludono da Uniti per Villa - di condividere preoccupazioni, idee ed azioni, ha l’intento di consentire una maggiore efficacia nel confronto con gli organismi direzionali di Atc”.