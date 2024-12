Cai Seo Domodossola, un anno ricco di attività

Più di 800 soci, 21 escursioni effettuate, progetti con le scuole, escursionismo adattato per persone con mobilità ridotta. E poi ancora le attività di manutenzione dei 680 km di sentieri e di gestione di rifugi e bivacchi, la scuola di alpinismo e il lavoro svolto negli altri organismi nazionali e, infine, la collaborazione con enti e altre associazioni.

A tentare di riassumere le attività svolta dal Seo Cai di Domodossola nel corso del 2024 ci hanno provato il presidente Sauro Zani assieme ai suoi consiglieri e responsabili dei vari settori venerdì all'Ossola Outdoor Center, ma probabilmente non sarebbe bastato un pomeriggio intero. Perché la sezione domese del Club Alpino Italiano è impegnata in mille attività e progetti che ruotano attorno al mondo della montagna, alla passione per l'escursionismo, alla voglia di stare insieme e condividere l'amore per i meravigliosi paesaggi e luoghi che si possono raggiungere incamminandosi lungo sentieri e ferrate.



Dario Turco, segretario del Cai Seo Domodossola, ha mostrato ai numerosi soci, simpatizzanti e curiosi presenti per l'occasione, le immagini delle tante escursioni realizzate nel corso dell'anno che si sta concludendo. Escursioni per tutti i livelli di difficoltà, dalle ciaspolate - poche in realtà per la carenza di neve - alle escursioni nelle vallate dell'Ossola e della vicina Svizzera. Con le immagini scattate durante le uscite Turco ha spiegato con grande entusiasmo la bellezza di andare alla scoperta delle montagne con la guida esperta dei soci Cai e in compagnia di tanti amici.



Il bilancio delle attività dell'anno 2024 è fatto però anche dei numeri legati ai progetti realizzati con le scuole domesi, dalle medie Floreanini alle Milani sino al liceo Spezia e, ultimamente, anche le Ranzoni di Verbania. A illustrare i dati Claudio Lunardi che si occupa di seguire le iniziative rivolte ai ragazzi grazie alle quali sono stati accompagnati 470 giovani in ambiente montano. E conclusa la scuola, il Cai Seo di Domodossola ha proseguito l'attività con i ragazzi del Grest di Domodossola.



Un aspetto molto bello delle attività del Cai è sicuramente il progetto "A ruota libera" che consente di trasportare a bordo di "joelette", particolari trasportini dotati di monoruota, persone a ridotta mobilità lungo sentieri di montagna. Anche quest'anno sono state organizzate numerose uscite, sia con adulti che con bambini, accompagnati in montagna dai soci Cai appositamente formati per il trasporto con le "joelette".



Alla festa di venerdì era presente anche il Coro Seo Cai di Domodossola, con il presidente Nino Leopardi che ha spiegato che proprio quest'anno il coro è entrato ufficialmente a far parte del Cai domese, e la maestra Alice Bandini che ha diretto il coro che ha regalato al pubblico un'esibizione con canti tradizionali e natalizi.



Davide Pozzo, infine, ha parlato della sua attività come rappresentante italiano all'interno dell'Euma, l'associazione europea che unisce i club escursionistici, e del Sosecp che si occupa della sentieristica nei comuni di Domodossola, Bognanco, Masera, Beura, Trontano e Montecrestese.