È in programma per lunedì 23 dicembre alle 21.00, nella sala cinema teatro di Ornavasso, l’evento dal titolo “Buon Natale Urnafash”. Una serata in compagnia, per scambiarsi gli auguri di Natale ma non solo.

Sono infatti in programma diversi appuntamenti: viene infatti proclamato l’atleta dell’anno e viene consegnata l’offerta raccolta durante la cena benefica dal Gruppo Alpini Ornavasso Migiandone. Non mancherà anche la musica, con il Coro Junior e molto altro.