Virtus Villa e Gravellona sulle tracce del Piedimulera

Dopo l’anticipo di giovedì sera al “Curotti”, dove il Piedimulera ha battuto la Varzese per 4-2 nel derby ossolano, tocca alle altre due capolista guadagnarsi il diritto di fregiarsi del platonico titolo di campione d’inverno.

Dopo la vittoria di una settimana fa, la Virtus Villa torna a giocare sul sintetico di Romagnano, ospite stavolta della Serravallese. I sesiani sono una squadra di metà classifica che non sta attraversando un periodo felicissimo, e si sta facendo risucchiare pericolosamente in zona playout. I biancoazzurri devono vincere per passare un Natale da capolista.

Stesso obiettivo anche per il Gravellona San Pietro, che al “Boroli” riceve la Quaronese. Gli arancioneri vengono da due vittorie consecutive dopo un periodo di appannamento, i vercellesi sono la vera sorpresa positiva di questo girone di andata, e con una vittoria aggancerebbero in classifica proprio i ragazzi di Agostini.

Insieme alla Quaronese e al Momo, nel terzetto di inseguitrici troviamo la Cannobiese, protagonista di due vittorie consecutive contro Valduggia e Varzese. I biancorossi non vogliono perdere il treno delle prime, e puntano ai tre punti contro un Romagnano in difficoltà, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro uscite.

L’altra grande pretendente alla vittoria finale è il Bagnella di mister Izzillo, miglior difesa del girone, che potenzialmente si trova a un solo punto dalla vetta. Gli arancioneri rendono visita al Valduggia, squadra in netta crisi di risultati (sette ko nelle ultime otto partite), e di gran lunga il peggiore attacco del campionato. Gli omegnesi hanno tutte le carte in regola per chiudere al meglio questo girone di andata.

Venendo alla zona calda della classifica, archiviata la sconfitta della Varzese di Chiaravallotti nell’anticipo contro il Piedimulera, tocca alle altre pericolanti cercare preziosi punti salvezza. Ci proverà il Vogogna, che al “Bonomini” riceve la corazzata Momo: i verdi di Castelnuovo sono in un buon momento, avendo raccolto sette punti nelle ultime quattro uscite, i biancorossi novaresi vengono da tre pareggi consecutivi, ma tutti contro squadre di rango, e saliranno in Ossola con il chiaro intento di fare bottino pieno.

Partita difficile anche per il Fondotoce di Sena, contro una delle formazioni più in forma del momento, il Carpignano. I sesiani hanno vinto le ultime tre gare tra le mura amiche, i neroverdi hanno perso quattro delle ultime cinque partite, e sono tornati in zona playout, pur con una partita ancora da recuperare.

Periodo difficile, anzi pessimo, anche per l’Agrano: la compagine omegnese ha perso le ultime cinque partite, diventando peggior difesa del girone e scivolando in penultima posizione. Le ultime due trasferte poi sono finite con due goleade al passivo, subite da Carpignano e Bagnella. I granata di Lopardo cercano un sussulto di orgoglio per iniziare la risalita, ma di certo il Sizzano non sarà un avversario facile: tre vittorie nelle ultime quattro gare.

Le partite:

Vogogna - Momo; Cannobiese - Romagnano; Carpignano - Fondotoce; Gravellona San Pietro - Quaronese; Serravallese - Virtus Villadossola; Sizzano - Agrano; Valduggia - Bagnella