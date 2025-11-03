Incidente mortale sul lavoro a Crevoladossola

Tragedia sul lavoro questa mattina, lunedì 3 novembre, a Crevoladossola. Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal cassone di un autocarro all’interno del cortile di un'azienda del settore lapideo situata lungo il rettilineo che collega Bisate a Preglia.

Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa domese. Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Presenti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale dello Spresal dell’Asl Vco, incaricato di accertare la dinamica dell’accaduto.