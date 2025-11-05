La settimana del Cinema Corso: tra anime, musica e storie di coraggio

Al Cinema Corso dal 6 al 10 novembre ti aspettano grandi emozioni sul grande schermo Dall’intensità di Springsteen – Liberami dal nulla, alla potenza visiva di Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, fino al toccante racconto italiano La vita va così di Riccardo Milani. Tre storie diverse, unite da passione, coraggio e sentimenti forti.
CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC
Un nuovo capitolo esplosivo dell’anime cult!
Denji, il cacciatore di demoni con il cuore di Chainsaw Man, incontra Reze, una misteriosa ragazza che cambierà tutto.
Tra amore, sangue e segreti, inizia una battaglia che metterà alla prova il suo cuore e la sua umanità.
Proiezioni:
Giovedì 6 novembre – ore 16.30
Venerdì 7 novembre – ore 18.30
Sabato 8 novembre – ore 18.30
Domenica 9 novembre – ore 16.30
Lunedì 10 novembre – ore 18.30SPRINGSTEEN – LIBERAMI DAL NULLA
Dal regista Scott Cooper, il film racconta la nascita di “Nebraska” (1982), uno degli album più intensi e personali di Bruce Springsteen.
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham e Gaby Hoffman.
Un viaggio nel cuore creativo e tormentato del giovane Boss.
Proiezioni:
Giovedì 6 novembre – ore 18.30
Venerdì 7 novembre – ore 20.30
Sabato 8 novembre – ore 16.30
Domenica 9 novembre – ore 18.30
Lunedì 10 novembre – ore 16.30LA VITA VA COSÌ
Un film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Ignazio Giuseppe Loi.
Ispirato a una storia vera, racconta la lotta di un uomo e della sua comunità sarda per difendere la propria terra.
Un racconto di coraggio, identità e rispetto per il territorio.
Film d’apertura della 20ª Festa del Cinema di Roma.
Proiezioni:
Giovedì 6 novembre – ore 20.30
Venerdì 7 novembre – ore 16.30
Sabato 8 novembre – ore 20.30
Domenica 9 novembre – ore 20.30
Lunedì 10 novembre – ore 20.30