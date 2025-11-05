 / Domodossola

Domodossola | 05 novembre 2025, 09:10

La settimana del Cinema Corso: tra anime, musica e storie di coraggio

Dal 6 al 10 novembre tre film imperdibili: l’adrenalinico Chainsaw Man – The Movie, il toccante Springsteen – Liberami dal nulla e l’intenso La vita va così di Riccardo Milani

Al Cinema Corso dal 6 al 10 novembre ti aspettano grandi emozioni sul grande schermo Dall’intensità di Springsteen – Liberami dal nulla, alla potenza visiva di Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, fino al toccante racconto italiano La vita va così di Riccardo Milani. Tre storie diverse, unite da passione, coraggio e sentimenti forti.

CHAINSAW MAN – THE MOVIE: REZE ARC
Un nuovo capitolo esplosivo dell’anime cult!
Denji, il cacciatore di demoni con il cuore di Chainsaw Man, incontra Reze, una misteriosa ragazza che cambierà tutto.
Tra amore, sangue e segreti, inizia una battaglia che metterà alla prova il suo cuore e la sua umanità.

Proiezioni:

Giovedì 6 novembre – ore 16.30

Venerdì 7 novembre – ore 18.30

Sabato 8 novembre – ore 18.30

Domenica 9 novembre – ore 16.30

Lunedì 10 novembre – ore 18.30

SPRINGSTEEN – LIBERAMI DAL NULLA
Dal regista Scott Cooper, il film racconta la nascita di “Nebraska” (1982), uno degli album più intensi e personali di Bruce Springsteen.
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham e Gaby Hoffman.
Un viaggio nel cuore creativo e tormentato del giovane Boss.

Proiezioni:

Giovedì 6 novembre – ore 18.30

Venerdì 7 novembre – ore 20.30

Sabato 8 novembre – ore 16.30

Domenica 9 novembre – ore 18.30

Lunedì 10 novembre – ore 16.30

LA VITA VA COSÌ
Un film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Ignazio Giuseppe Loi.
Ispirato a una storia vera, racconta la lotta di un uomo e della sua comunità sarda per difendere la propria terra.
Un racconto di coraggio, identità e rispetto per il territorio.

Film d’apertura della 20ª Festa del Cinema di Roma.

Proiezioni:

Giovedì 6 novembre – ore 20.30

Venerdì 7 novembre – ore 16.30

Sabato 8 novembre – ore 20.30

Domenica 9 novembre – ore 20.30

Lunedì 10 novembre – ore 20.30

