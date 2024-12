Prima categoria, società al lavoro per ritoccare le rose

Dicembre e gennaio sono i mesi del mercato di riparazione per il calcio locale e la Prima Categoria Girone A non fa eccezione. Vediamo una panoramica degli affari già conclusi per le squadre della nostra provincia.

Il Piedimulera capolista puntella la rosa con gli arrivi di due giocatori esperti, Tettamanti dal Fondotoce e di Korelic dalla Crevolese. Salutano la squadra del presidente Tomola il portiere Balzari, svincolato, il difensore Maesano e il centrocampista Pezzoni, che tornano alla Crevolese.

L’altra prima della classe, il Gravellona San Pietro, ha prelevato Denicola (già a segno domenica scorsa) dall’Ornavassese e Sghedoni dal Fondotoce, per lui un ritorno dopo una breve parentesi neroverde. È tornato a giocare anche Calderoni, storico capitano arancionero, mentre in uscita ci sono Celeste alla Voluntas Suna (per lui già due reti con la nuova casacca) e il centrocampista Contalbrigo al Fondotoce.

Pochi movimenti in casa Virtus Villa, che arruola il difensore Oioli, in passato già giocatore di Piedimulera, Juve Domo e Cannobiese, e saluta i difensori Caramello (alla Varzese) e Teani, che fa ritorno alla Pregliese.

Operazioni limitate anche per il Bagnella, ma due grandi colpi: Fabio Cabrini dal Feriolo e Alex Audi dal Cameri, due attaccanti di lusso per la categoria. In uscita ci sono Micheletti, accasatosi al Momo, e i centrocampisti Ottina e Caldi, entrambi destinati al Casale Corte Cerro.

Due arrivi in casa Cannobiese, l’esperto Tonsi dall’Omegna e il giovane Peroni dal Verbania. Nessuna partenza da segnalare per il momento.

Molto attivo invece il Fondotoce, che si è assicurato i portieri Bacchin e Turolla, il centrocampista Pingitore dal Feriolo, Contalbrigo dal Gravellona, l’attaccante Barbieri dall’Omegna (a segno domenica), il difensore Fioraso e il giovane Franchi. Salutano l’attaccante Sghedoni, tornato a Gravellona, e Tettamanti andato a Piedimulera.

Più tranquilla la situazione in casa Varzese, dove si segnala solo l’arrivo del difensore Caramello dalla Virtus Villa, già in rete domenica scorsa, e la partenza del giovane Laporini, destinazione Fomarco.

A Vogogna sono arrivati il portiere Bleve dalla Juve Domo e il giovane Riva dal Verbania e ha salutato il portiere Ferro, atteso dalla Crevolese. Il Vogogna giocherà una amichevole col Verbania sabato 28 dicembre alle 14,30 al Bonomini.

Infine l’Agrano, che si assicura i due giovani attaccanti Ferraris e Infurnari dal Feriolo e cede Mora e Pappalardo al Valduggia.