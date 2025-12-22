Fiaip Piemonte: Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale degli agenti immobiliari

Cambio al vertice di Fiaip Piemonte. Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e guiderà il Collegio regionale del Piemonte per il prossimo quadriennio 2025–2029, succedendo a Marco Pusceddu.

L’elezione è avvenuta nel corso del Consiglio direttivo territoriale, che ha nominato anche Luca Portinaro vicepresidente e Fausto Duro tesoriere.

Già presidente di Fiaip Biella, Alberto Meliga ha un’esperienza più che trentennale nel settore dell’intermediazione immobiliare ed è iscritto alla Federazione da circa vent’anni. La sua professionalità, unita a un costante impegno associativo, è stata riconosciuta dai colleghi che lo hanno scelto per guidare il Collegio regionale piemontese con l’obiettivo di sostenere e tutelare la categoria.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordata e, in particolar modo, il presidente uscente Marco Pusceddu per il percorso svolto fino a oggi - ha commentato Meliga. È un incarico che mi onora: sarà impegnativo ma al tempo stesso gratificante, certo di poter contare su una squadra motivata e partecipativa”.

“Lavoreremo insieme per ascoltare e rappresentare al meglio le reali esigenze degli agenti immobiliari, perché è dai territori che nascono i veri bisogni della categoria – ha aggiunto il neoeletto presidente - e promuoveremo competenza e responsabilità: valori che contraddistinguono la nostra sigla associativa e il nostro ruolo sindacale”.

Tra le priorità, il contrasto all’abusivismo, che mina la fiducia e la credibilità della professione e danneggia i cittadini, e punteremo a una formazione puntuale e mirata, imprescindibile per la competenza di un agente immobiliare che sia figura di affidabilità e trasparenza.

Completano la squadra, i delegati nominati durante il Consiglio regionale:

Francesco Giovenzani – Formazione, certificazione e cultura immobiliare.

Alice Pellegrino – Turismo, hospitality e investimenti immobiliari.

Gabriele Zanetta – Politiche giovanili e digital innovation.

Claudia Gallipoli – Comunicazione, promozione e relazioni esterne.

Aurelio Amerio – Relazioni sindacali, lavoro e welfare.

Fausto Duro – Legalità, tutela e contrasto all’abusivismo.

Lucia Vigna – FIAIP Donna