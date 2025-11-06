Esce in libreria la terza edizione di ''8.11.43''

Esce la terza edizione di ‘’8.11.43’’ il libro scritto da Carlo Squizzi sull’Insurrezione popolare di Villadossola. Sarà presentato nell'ambito delle celebrazioni dell'82°anniversiario della Insurrezione popolare.

La presentazione del libro, edito dalla Libreria La Pagina, è in programma sabato 8 novembre, alle 17, nella sala consiliare del municipio di Villadossola. Con l’autore, dialogherà il professor Andrea Pozzetta, ricercatore-storico, redattore editoriale, insegnante di professione e direttore scientifico presso il Parco della memoria e della pace-Casa della Resistenza. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la sezione Anpi.

Dopo la prima edizione uscita nell’ottobre 1987 e la seconda nel 2013, ecco la terza edizione, integrata con nuovi documenti, immagini d’epoca restaurate e le foto di tutti i protagonisti.

Il libro racconta le giornate dell'8 e 9 novembre 1943, che lasciarono un segno, e non solo, nella comunità villadossolese.

‘’L’episodio storico – dice Carlo Squizzi - è già stato ricostruito in diverse occasioni; sono rimasti però, sempre, alcuni punti oscuri. E’ nata così l’idea di offrire un ulteriore contributo alla conoscenza e alla chiarificazione di quegli eventi. Il presente lavoro ha tratto spunto da testimonianze raccolte in occasione del 40° anniversario dell’insurrezione, e si è via via ampliato anche attraverso particolareggiate ricerche. Va comunque precisato che i documenti ritrovati sono pochi e che gli elementi portanti rimangono le interviste a protagonisti e testimoni, confermate e integrate dalle relazioni dei responsabili locali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Lo scopo dell’opera è duplice: lasciare una memoria dei protagonisti e, contemporaneamente, offrire ai giovani spunti per una conoscenza più approfondita di un evento storico locale’’.