 / Cronaca

Cronaca | 07 novembre 2025, 12:40

Domodossola, ordine di rimpatrio per uno straniero irregolare sul territorio italiano

Il giovane, 27 anni, senza fissa dimora e sprovvisto di documenti, è stato identificato dai carabinieri

Domodossola, ordine di rimpatrio per uno straniero irregolare sul territorio italiano

I carabinieri del comando provinciale hanno identificato a Domodossola un 27enne straniero senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e irregolare sul territorio italiano. Al giovane è stato dunque notificato l’ordine della Questura di Verbania di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Comunicato Stampa Carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore