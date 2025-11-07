Domodossola, ordine di rimpatrio per uno straniero irregolare sul territorio italiano

I carabinieri del comando provinciale hanno identificato a Domodossola un 27enne straniero senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e irregolare sul territorio italiano. Al giovane è stato dunque notificato l’ordine della Questura di Verbania di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.
