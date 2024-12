Questo pomeriggio gli auguri della Pro Loco sotto ai portici del Galletti

Gli auguri alla città da parte della Pro Loco di Domodossola saranno questo pomeriggio alle 17.30 sotto i portici del Teatro Galletti. Il coro Gaudium e il coro Seo Cai Domodossola rallegreranno il passeggio e gli ultimi acquisti dei domesi con canti della tradizione di montagna e del Natale.

Saranno presenti, come sempre, anche le donne in costume di Domodossola. "Chiudiamo con questo evento l'anno di attività che è stato ricco - spiega la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti - il bilancio delle iniziative di Natale è positivo, in particolar modo i Mercatini di Natale sono stati particolarmente apprezzati per l'offerta anche in termini di iniziative collaterali e perché assolutamente vivibili. Abbiamo avuto tanti visitatori anche dalle altre zone del Piemonte e ci fa piacere che i torinesi stiano cominciando a conoscere le nostre zone. Particolarmente apprezzato anche l'incontro in Collegiata con il cardiochirurgo Audo, e per questo ringraziamo la Fondazione Ruminelli. Un grazie di cuore va anche a Tiziano Tanzarella per gli appuntamenti di quest'estate, che sono stati molto apprezzati. Tanti piccoli eventi, sostenibili economicamente, che hanno animato tutti i sabato sera estivi".

Chiuso il 2024, la Pro Loco inizia a pensare alle attività in programma nel nuovo anno: "Inizieremo con un incontro dedicato al nostro dialetto in occasione della Giornata Nazionale per la tutela dei dialetti del 17 gennaio - prosegue Vanda Cecchetti - e ovviamente con le iniziative legate a solstizi ed equinozi. Per il 2025 mi auguro di poter proseguire e far crescere la collaborazione con le altre realtà ed associazioni".