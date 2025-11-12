Bocce, la Valle Vigezzo vince il campionato a coppie di categoria C dell'Alto Piemonte

E' stata la società Valle Vigezzo a conquistare il campionato a coppie di categoria C dell'Alto Piemonte di bocce, con Franco Fusco e Luca Barbieri. Al secondo posto la Burcina Pollone con Alberto Schiapparelli e Giancarlo Milani, sconfitta in finale 9-3.

In semifinale i vincitori avevano eliminato la Romagnanese di Marco Andrighetto, Bartolomeo Tolentino 113-7, mentre la biellese Burcina ha superato la San Secondo Bennese di Andrea Allorio e Eugenio Allorio con il punteggio di 13-8.

Quarantacinque le formazioni iscritte, ha diretto la terna arbitrale composta da Lorenzo Maria Gili, Paolo Carrera e Sergio Tamagno. L'organizzazione della gara è stata curata dalla società Jolly Club Buronzo.