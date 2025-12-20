Il Feriolo si gode le feste col primo posto in classifica

Il Feriolo si gode la testa della classifica: 34 punti, una sola sconfitta e il Momo dietro di 4 punti a 30, con già tre battute d’arresto. La fine del girone di andata in Prima Categoria dà questo verdetto col Momo, secondo, dopo aver frenato nella parte finale del girone.

Dietro al terzo posto, appaiate, Dormelletto e Virtus Villa con 26 punti ma con una diversa differenza reti: + 10 i lacuali, +2 gli ossolani.

La vittoria sul Momo ha rimesso il Bagnella ( 25 punti) in zona play off. Mentre il pari con l’Agrano tiene l’Omegna dietro un punto (24) ma ancora in corsa. La Varzese è a 23, grazie ad una buona andata; l’obiettivo dei granata è stare lontano dalla zona calda del fondo classifica.

Naviga a metà classifica la Quaronese con 21 punti, poi a 19 la Cannobiese e il Sizzano a 18. Il Cameri è poco fuori dall’area calda dei play out a 15 punti. Lo segue il Romagnano con 14, poi Vogogna e Carpignano con 13, quindi l’Esio a 11 e l’Agrano a 9.

I numeri: miglior attacco quello del Feriolo con 41 reti, miglior difesa per il Bagnella con 13 reti subite. I cusiani sono col Carpignano la squadra che ha fatto più pari: 7. Il Romagnano quella che ha pareggiato meno (2) ma perso di più (9).

Ora lo stop per le feste e poi la Prima riprende l’11 gennaio.