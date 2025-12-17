Dal settore giovanile alla Serie C: Simone Foti debutta con il Novara

Il Novara guarda al futuro e lo fa anche attraverso i suoi giovani. Nella sfida del Piola contro il Vicenza, valida per il Girone A di Serie C e terminata 2-2, ha fatto il suo esordio tra i professionisti Simone Foti, attaccante classe 2007. Il tecnico Zanchetta lo ha inserito al 42’ della ripresa, al posto del difensore Citi, in un momento delicato del match, con il risultato ancora aperto.

Una scelta significativa, arrivata contro la capolista del campionato, che ha permesso al giovane attaccante di assaggiare per la prima volta il calcio professionistico. "È stata una chiamata inaspettata, non mi ero nemmeno alzato per andare a riscaldarmi. Sono passati uno o due minuti da quando mi hanno detto di entrare a quando sono sceso in campo, quindi non ho avuto tempo di pensare", racconta Foti. L’impatto emotivo è stato immediato, ma gestito con lucidità, "In quel momento ho pensato solo a entrare con l'attitudine giusto. Tutto il resto è passato in secondo piano".

Il debutto rappresenta un'altro passaggio di un percorso costruito nel tempo. Cresciuto tra Juve Domo e Pro Vercelli, Foti ha attraversato tutte le principali categorie giovanili nazionali. La stagione 2023-2024 segna il primo vero punto di svolta: con l’Under 17 Serie C della Pro Vercelli colleziona 23 presenze e 11 gol nella fase regolare, a cui aggiunge 3 reti nelle fasi finali, chiudendo l’annata a quota 14 gol.

Nel 2024-2025 arriva il passaggio al calcio pre-professionistico, con il campionato di Primavera 2 disputato con la Pro Vercelli (22 presenze, oltre 1.100 minuti e 2 gol), prima del trasferimento al Novara. Il club lo inserisce in un percorso graduale tra Primavera 4 e prima squadra. Nel campionato Primavera risponde con 6 presenze, 416 minuti e 2 reti, guadagnandosi le prime convocazioni in Serie C.

L’esordio arriva in una gara tutt’altro che semplice: "Sono entrato sul 1-2 contro il Vicenza, una delle squadre più forti del campionato. È stato importante capire che, anche se sono giovane e alla prima esperienza, posso dare una mano alla squadra", spiega l’attaccante.

Uno step che porta con sé nuove responsabilità "Questo esordio mi spinge a lavorare ancora di più - conclude Foti - Devo crescere ogni giorno per non limitarmi a pochi minuti, ma per ambire a ritagliarmi spazio e magari arrivare anche ai gol".