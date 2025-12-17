Scuola Tennis Domodossola, vittoria netta di Bassa e Cereda nella coppa invernale

Perentoria vittoria per la Scuola Tennis Domodossola, che nella Coppa Invernale Under 12-14 ha avuto ragione del Tennis Crescentino. Leonardo Bassa e Alessio Cereda hanno letteralmente dominato i loro avversari: successi nei due singoli e nel doppio, con zero game concessi ai vercellesi. Insomma, un vero e proprio da parte dei due giovani atleti della società ossolana, straripanti da fondo campo, a rete e al servizio.