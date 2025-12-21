Solo la Juventus Domo tiene il passo del Casale

Città di Casale campione d’inverno. Si chiude così il girone di andata di Promozione, con i casalesi in vetta a 39 punti.

I granata della Juventus Domo seguono a 34 ed hanno alle spalle la Dufour Varallo con 29 punti. In pratica i vercellesi distano dal Casale 10 punti e la sfida per il salto di categoria pare al momento limitata al duello Casale-Juventus Domo. In zona play off ma molto distante dalla vetta il Quincinetto Tavagnasco che naviga a 27 punti e poco sotto la sorpresa Gattinara con 24.

E’ risalita bene l’Arona che si è portata sull’uscio della zona play off con 22 punti, a pari col Banchette Colleretto. Poi a 20 c’è l’Ivrea che dopo un avvio sofferto è risalito in classifica, superando una Ornavassese ferma a 19 dopo due stop di fila. Fuori dalla zona play out anche l’Orizzonti Canavese a 17 punti.

Poi si ‘entra nella zona dolente’’ dei play out dove si trovano Virtus Vercelli e Ceversama a 15, il Piedimulera a 13, risalito grazie al successo nell’ultima giornata. Dietro la Union Novara con 11 punti. e il fanalino di coda Gravellona San Pietro solo sul fondo a 3 punti.

I numeri del girone di andata premiano ovviamente il Casale che conta 12 vittorie e 0 sconfitte. La Juventus Domo si gode i numeri del suo attacco: il migliore in campionato con 35 reti fatte.

Ivrea, Union Novara Piedimulera e Ornavassese sono le squadre che hanno collezionato meno pareggi. Gli eporediesi e i novaresi solo 2, le due ossolane un pari a testa.

Ora le feste natalizie di fine anno stoppano il campionato. Si riparte l'11 gennaio con la prima giornata di ritorno.