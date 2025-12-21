 / Calcio

Solo la Juventus Domo tiene il passo del Casale

Promozione, la Dufour Varallo è già staccata di 10 punti dalla capolista mentre l'Arona s'è avvicinata alla zona play off

Michael Nino, allenatore della Juventus Domo

Città di Casale campione d’inverno. Si chiude così il girone di andata di Promozione, con i casalesi in vetta a 39 punti.

I granata della Juventus Domo seguono a 34 ed hanno alle spalle la Dufour Varallo con 29 punti. In pratica i vercellesi distano dal Casale 10 punti e la sfida per il salto di categoria pare al momento limitata al duello Casale-Juventus Domo. In zona play off ma molto distante dalla vetta il Quincinetto Tavagnasco che naviga a 27 punti e poco sotto la sorpresa Gattinara con 24.

E’ risalita bene l’Arona che si è portata sull’uscio della zona play off con 22 punti, a pari col Banchette Colleretto. Poi a 20 c’è l’Ivrea che dopo un avvio sofferto è risalito in classifica, superando una Ornavassese ferma a 19 dopo due stop di fila. Fuori dalla zona play out anche l’Orizzonti Canavese a 17 punti.

Poi si ‘entra nella zona dolente’’ dei play out dove si trovano Virtus Vercelli e Ceversama a 15, il Piedimulera a 13, risalito grazie al successo nell’ultima giornata. Dietro la Union Novara con 11 punti. e il fanalino di coda Gravellona San Pietro solo sul fondo a 3 punti.

I numeri del girone di andata premiano ovviamente il Casale che conta 12 vittorie e 0 sconfitte. La Juventus Domo si gode i numeri del suo attacco: il migliore in campionato con 35 reti fatte.

Ivrea, Union Novara Piedimulera e Ornavassese sono le squadre che hanno collezionato meno pareggi. Gli eporediesi e i novaresi solo 2, le due ossolane un pari a testa.

Ora le feste natalizie di fine anno stoppano il campionato. Si riparte l'11 gennaio con la prima giornata di ritorno.

Renato Balducci

