La Findomo si arrende a Galliate: 82-60 nell’ultima prima di Natale

Niente da fare per la Findomo, che nell'ultimo match prima del Natale ha ceduto 82-60 al PalaRaccagni con Galliate. "Un buon primo tempo, giocato con intensità ed attenzione - le parole di Francesco Petricca - in cui siamo rimasti in partita. Poi le energie sono venute meno, abbiamo commesso qualche errore e i nostri avversari hanno allungato. Ripeto sempre lo stesso concetto: questa fase ci deve servire per crescere fisicamente e tecnicamente per arrivare pronti quando conterà, ai play-out".

Petricca però si toglie un sassolino. "Ieri io non c'ero in panchina per impegni lavorativi: spiace, molto, che Galliate non abbia accettato la nostra richiesta di spostamento gara: avevamo dato diverse soluzioni, che non sono state prese in considerazione. Atteggiamento che non mi è piaciuto: siamo in Dr1, non in Eurolega. Peccato, perchè sette società cui abbiamo chiesto spostamento lo hanno sempre accettato - la chiosa di Petricca.