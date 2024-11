Cade nel lago e non riesce a risalire il sentiero, cane di 8 mesi salvato dai vigili del fuoco

Alle 8 di mercoledì, i vigili del fuoco del Comando, con squadre Speleo Alpino Fluviali dalla sede di Domodossola e centrale, sono intervenuti per il salvataggio di un cane di 8 mesi scivolato nelle acque gelide del lago all'Alpe Cavalli in Valle Antrona.

L'animale era poi rimasto per due notti sulla sponda impervia con impossibilità di risalire sul sentiero. Gli operatori si sono calati per circa 40 metri sulla parete rocciosa fino a raggiungere l'animale che era in buone condizioni di salute.

Dopo essere stato ritrovato, il cane è stato imbragato e riportato in sicurezza sul sentiero dove è stato consegnato ai proprietari.