Rumianca tra luci e sapori: successo per il percorso di Halloween FOTO

Sabato 8 novembre la frazione di Rumianca ha vissuto un pomeriggio all’insegna di Halloween grazie al percorso organizzato dal Comitato San Giovanni Rumianca.

Dalle 17.30 alle 19.30, con partenza da piazza San Marco e arrivo al circolo locale, il percorso itinerante ha proposto diverse tappe lungo le vie del paese, durante le quali sono stati distribuiti bevande, snack salati e dolci. Al termine del percorso, i partecipanti hanno potuto gustare un piatto di polenta con salamini e gorgonzola, perfetto per concludere la serata in compagnia.

L’evento ha registrato una ampia partecipazione e numerosi feedback positivi. Il presidente del Comitato, Davide Sala, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, con un riconoscimento speciale alla rappresentanza femminile del comitato, impegnata per giorni nella preparazione dell’evento.