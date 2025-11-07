 / Villadossola

Villadossola | 07 novembre 2025, 15:30

A Villadossola torna “U nòst dialett”

Sabato 8 novembre la serata dedicata al concorso Armando Tami

Appuntamento con la tradizione sabato 8 novembre alle 18.30 alla Noga di Villadossola, dove si terrà la 26ª edizione del concorso di poesia dialettale Armando Tami. La serata “U nòst dialett” sarà accompagnata da una cena tipica e dalla lettura e premiazione dei componimenti in gara, in un omaggio alla cultura locale e alla creatività popolare.
 

