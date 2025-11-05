Una serata di solidarietà per i bambini malati di tumore

Una serata a teatro ma con uno scopo benefico, per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. È questo lo spirito dell’evento benefico, organizzato anche quest'anno a Villadossola, a favore dell’Ugi, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, e in programma sabato 16 novembre alle 21 presso il Centro Culturale La Fabbrica.

Lo spettacolo musicale “Diario degli errori”, messo in scena dalla compagnia Koks Company di Omegna e promosso dall’associazione Noi, gente del sud, unisce recitazione, canto e danza per affrontare con sensibilità e intensità temi universali come l’amicizia, l’amore e l’inclusione.

L’iniziativa è stata presentata ieri, sempre alla Fabbrica, alla presenza dei rappresentanti dell’associazione organizzatrice, del presidente di Ossola Amica dell’Ugi e dei membri dell’amministrazione comunale di Villadossola, che hanno ribadito la collaborazione e la reciproca vicinanza tra Comune e Ugi. "La forza è nello stare uniti", è stato sottolineato durante l’incontro.

Il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà devoluto a Ossola Amica dell’Ugi per contribuire alla realizzazione di una nuova stanza riabilitativa presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino, un progetto promosso da Ugi Torino per migliorare il percorso di cura e assistenza dei piccoli pazienti.

I biglietti sono già disponibili presso la sede di Ossola Amica dell’Ugi in via Sempione 59 a Villadossola: è possibile acquistarli in prevendita il martedì dalle 11 alle 12 e il venerdì dalle 17 alle 19, oppure la sera stessa dello spettacolo.