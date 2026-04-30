Santa Maria Maggiore ospita il Raduno degli Alpini della Valle Vigezzo: due giorni di celebrazioni

Fine settimana all’insegna della tradizione e dello spirito alpino in Valle Vigezzo, dove sabato 2 e domenica 3 maggio è in calendario la dodicesima edizione del raduno dei Gruppi Alpini della valle. L’appuntamento rappresenta anche un momento speciale per celebrare i 95 anni dalla nascita del Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio di sabato con una serie di omaggi commemorativi: alle 16 è prevista la deposizione di un omaggio floreale al monumento ai Caduti di Buttogno, seguita alle 16.45 da una cerimonia analoga presso la lapide dedicata ai Caduti nella frazione di Crana. In serata, alle 20.45, la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Santa Maria Maggiore farà da cornice al concerto del Coro Ana della sezione di Domodossola.

La giornata di domenica entrerà nel vivo già dal mattino. Alle 9.30 è fissato il ritrovo dei partecipanti presso il cinema comunale, seguito alle 10.15 dagli onori al vessillo della sezione di Domodossola e agli altri labari presenti. Subito dopo, alle 10.20, partirà la sfilata lungo le vie del paese, accompagnata dalla Fanfara alpina ossolana.

Alle 10.30 si terrà l’alzabandiera presso la sede degli Alpini in via Cavalli, mentre alle 11 è prevista la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale. Al termine della funzione, il corteo si dirigerà verso il monumento ai Caduti per il momento commemorativo conclusivo, prima dello scioglimento.

Il raduno proseguirà poi con il pranzo conviviale, in programma alle 13 nella sala polifunzionale del Centro del Fondo, accompagnato dall’intrattenimento musicale del “Duo Arcobaleno”. A chiudere la manifestazione, nel pomeriggio alle 16.30, sarà l’estrazione dei premi della sottoscrizione organizzata per l’evento.