Dal Vco in Valsesia per il progetto europeo Tsitokës: patrimonio culturale e dialogo intergenerazionale

Dal Verbano Cusio Ossola a Borgosesia e Varallo Sesia prende forma il progetto europeo Tempus, Spiritus i Tokës (Tsitokës), finanziato dal programma Cerv – Citizens, Equality, Rights and Values dell’Unione Europea. Un’iniziativa che nei prossimi due anni coinvolgerà cittadini e territori in un percorso condiviso di partecipazione civica dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Il progetto è coordinato dalla cooperativa Aurive, capofila, in partenariato con il Comune di Lezhë in Albania, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo interculturale e intergenerazionale attraverso attività, incontri e momenti di confronto tra comunità.

Il primo evento di dialogo civico si è svolto il 23 aprile a Borgosesia, presso l’Ipercoop, e ha affrontato il tema della coesione europea e dell’identità culturale. Dopo i saluti istituzionali dei promotori, sono intervenuti rappresentanti di Nova Coop, Anteas Piemonte e Anteas Verbania, portando contributi sul ruolo delle comunità locali e delle reti sociali nei processi di partecipazione.

Al centro del confronto è emerso il valore del patrimonio immateriale europeo, con particolare attenzione al dialogo tra generazioni. Tradizioni, rituali e feste sono stati analizzati come strumenti di coesione sociale, capaci di mettere in relazione esperienze, memorie e visioni del futuro.

Nel pomeriggio i partecipanti hanno raggiunto Varallo, dove – grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione della Direzione del Sacro Monte e delle guide ufficiali – si è svolta una visita al Sacro Monte di Varallo, patrimonio Unesco, vissuto come esperienza immersiva tra storia, spiritualità e paesaggio. La delegazione albanese ha partecipato attivamente alle attività, contribuendo a mettere in luce affinità e differenze tra le culture popolari italiana e albanese.

La giornata si è conclusa con la proiezione di un reportage fotografico dedicato alla Processione delle Sette Marie di Varallo, introdotto dal fotografo albanese Rezart Pepa e da don Roberto Collarini, che ha permesso di approfondire il valore simbolico e devozionale della tradizione nella Settimana Santa.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori. Aurive ha sottolineato l’importanza della rete di operatori culturali e sociali coinvolti, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del terzo settore. Nova Coop ha ribadito l’impegno nel sostenere iniziative che rafforzano il legame con le comunità locali, mentre Anteas Piemonte e Anteas Verbania hanno evidenziato il ruolo dell’anzianità attiva come risorsa per il dialogo intergenerazionale e interculturale.