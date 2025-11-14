Cst Novara Vco, tutti i bandi aperti nel mese di novembre

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di ottobre 2025 in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.
Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile: il dipartimento della protezione civile eroga contributi alle organizzazioni di volontariato con l’obiettivo di favorirne la crescita qualitativa e promuovere la partecipazione delle stesse a tutte le attività di protezione civile. Scadenza 31 dicembre.
Potenziamento dei servizi a favore dei Msna vulnerabili: l’obiettivo è il potenziamento del sistema di accoglienza attraverso l’attivazione di 210 posti per minori stranieri non accompagnati con bisogni specifici. Scadenza 26 novembre.
Bando Corno d’Africa: la regione Piemonte sostiene iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo promosse da organizzazioni della società civile nel Corno d’Africa. Scadenza 24 novembre.
Bando invecchiamento attivo: la regione Piemonte eroga contributi a comuni, enti e associazioni operanti sul territorio per iniziative e interventi connessi all’attuazione del piano per l’invecchiamento attivo. Scadenza 18 novembre.
Supporto per piccole realtà attive nel settore educativo: Generas Foundation Onlus sostiene realtà no profit e scuole attive nel settore educativo per rafforzare il loro impatto e promuovere modelli innovativi. Scadenza 31 dicembre.