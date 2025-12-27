Ceppo Morelli, un sostegno alle famiglie di chi studia lontano

Il comune di Ceppo Morelli sostiene le famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di secondo gradi per l’anno scolastico 2025/2026. È infatti stato indetto un bando per l’erogazione di contributi economici a rimborso delle spese sostenute per gli abbonamenti ai bus di linea e ai treni utilizzati dagli studenti per raggiungere gli istituti scolastici, spesso distanti rispetto al comune della Valle Anzasca.

Il contributo è rivolto ai genitori residenti nel comune e verrà calcolato in proporzione alla frequenza scolastica. L’amministrazione sottolinea come il sostegno al trasporto rappresenti un aiuto concreto per favorire la continuità degli studi, prevenire l’abbandono scolastico e agevolare l’organizzazione familiare.

Le richieste devono essere presentate entro il 31 luglio 2026 all’ufficio protocollo comunale, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto e allegando le ricevute di pagamento degli abbonamenti. Il fondo complessivo disponibile ammonta a 4.000 euro.