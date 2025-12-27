 / Scuola

Ceppo Morelli, un sostegno alle famiglie di chi studia lontano

Il comune offre un contributo per il trasporto scolastico rivolto a ragazzi che frequentano le scuole superiori del territorio

Il comune di Ceppo Morelli sostiene le famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di secondo gradi per l’anno scolastico 2025/2026. È infatti stato indetto un bando per l’erogazione di contributi economici a rimborso delle spese sostenute per gli abbonamenti ai bus di linea e ai treni utilizzati dagli studenti per raggiungere gli istituti scolastici, spesso distanti rispetto al comune della Valle Anzasca.

Il contributo è rivolto ai genitori residenti nel comune e verrà calcolato in proporzione alla frequenza scolastica. L’amministrazione sottolinea come il sostegno al trasporto rappresenti un aiuto concreto per favorire la continuità degli studi, prevenire l’abbandono scolastico e agevolare l’organizzazione familiare.

Le richieste devono essere presentate entro il 31 luglio 2026 all’ufficio protocollo comunale, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto e allegando le ricevute di pagamento degli abbonamenti. Il fondo complessivo disponibile ammonta a 4.000 euro.

