Fauna selvatica nel Vco, il Prefetto convoca i sindaci: “Servono regole chiare e azioni condivise”

In data odierna si è svolta in Prefettura una riunione, presieduta dal Prefetto dott.ssa Matilde Pirrera, avente ad oggetto diverse tematiche relative alla convivenza con la fauna selvatica sul territorio.

Hanno presenziato alla riunione i vertici delle Forze dell’ordine, il rappresentante delegato della Provincia, il Comandante del Nucleo GDF, il Vice comandane della Polizia provinciale, il Presidente del Parco Nazionale Val Grande, il Comandante del Gruppo CC Forestali, il Comandante del Reparto CC Parco nazionale Val Grande ed il Direttore del Dipartimento Prevenzione ASL VCO.

Sono intervenuti, inoltre, alcuni Sindaci del territorio, i quali hanno rappresentato le istanze della popolazione, in particolare quelle degli allevatori, la maggior parte dei quali esercita la propria attività in aree montane, anche impervie.

Si è parlato diffusamente della presenza del lupo nel territorio del VCO e delle problematiche connesse: animali confidenti, comportamenti della popolazione che possono prevenire l’avvicinamento degli animali ai centri abitati, strumenti di mitigazione da adottare in alpeggio e nei centri urbani. In proposito, alcuni Sindaci hanno evidenziato delle difficoltà nelle procedure di indennizzo a seguito della predazione da parte dei lupi presenti in zona, e si è discusso di alcune prassi applicative che potrebbero agevolare le pratiche di rimborso.

Un altro tema oggetto di confronto è stato la presenza dell’orso M29, registrata in particolare in Val Grande, che non sembra costituire un elemento di concreto pericolo per la popolazione dei Comuni limitrofi né per i frequentatori del Parco.

Anche il tema della gestione dei cinghiali è stato trattato con molta attenzione dai rappresentanti delle istituzioni e dei Comuni intervenuti. Si sono evidenziate alcune realtà locali particolarmente interessate dalla presenza di questi ungulati, anche se la provincia del VCO si distingue, in proposito, per due profili molto positivi: l’assenza della cd peste suina africana, una patologia molto dannosa per i suini da allevamento, e l’applicazione dei piani provinciali annuali di abbattimento.

Sotto altro profilo, si sono vagliate diverse iniziative che possono essere adottate dagli attori operanti sul territorio per favorire la convivenza delle attività agropastorali e la presenza di questi animali selvatici, in particolare i lupi, tornati da qualche anno nel territorio del VCO.

Nello specifico, d’intesa tra tutti i componenti del Tavolo, si è deciso di predisporre un documento a cura dei Carabinieri Forestali, che verrà inoltrato ai Sindaci dei Comuni interessati, sui comportamenti virtuosi da tenere nell’eventualità di un incontro ravvicinato con esemplari di lupo, tanto in aree urbane che in zone rurali o montane.

Inoltre, si è deciso di attivare un canale informativo con le Associazioni di categoria per vagliare la possibilità di fornire, in modo stabile e continuativo, supporto agli allevatori tanto sotto il profilo della fornitura delle misure di dissuasione contro i predatori, quanto per l’istruttoria delle pratiche di risarcimento dei danni, presentate a seguito delle predazioni denunciate.