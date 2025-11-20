Circa mille persone impegnate nell'esercitazione al Lötschberg

Mega esercitazione, sabato 22 novembre, nella galleria di base del Lötschberg, in Svizzera. L'obiettivo è testare i tempi di evacuazione richiesti in caso di emergenza e rafforzare le procedure e la cooperazione tra le organizzazioni partecipanti. Il tunnel, prosecuzione della linea del Sempione, è lungo 34,6 chilometri e collega le località svizzere di Frutigen e Raron.

L'esercitazione vede impegnate la fderrovia BLS, le polizie dei Cantoni di Berna e Vallese e altri partner. Per l'esercitazione, la Galleria di base del Lötschberg sarà chiusa al traffico ferroviario dalle 11:00 alle 17:00. Tutti i treni saranno deviati sulla linea di montagna del Lötschberg.

Lo scenario dell'esercitazione si basa su un incendio nella carrozza ristorante di un treno InterCity che si ferma nella galleria di base del Lötschberg. I servizi di soccorso si esercitano nell'evacuazione dei passeggeri dal treno in galleria e nella loro assistenza a Frutigen. L'esercitazione mira inoltre a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i servizi di soccorso dei Cantoni di Berna e Vallese e tutte le organizzazioni coinvolte.

All'esercitazione partecipano circa 1.000 persone, tra cui personale di soccorso di Bls, Ffs, polizia, vigili del fuoco, ambulanze, team di soccorso e protezione civile. Per l'evacuazione dei passeggeri saranno utilizzati anche autobus postali. Circa 450 volontari svolgeranno il ruolo di passeggeri.