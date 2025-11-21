Sicurezza, esercitazione di soccorso nella galleria di base del Lötschberg

Sabato 22 novembre, la Bls, in collaborazione con le polizie dei Cantoni di Berna e Vallese e altri partner, condurrà un'esercitazione di soccorso su larga scala nella galleria di base del Lötschberg. L'obiettivo è testare i tempi di evacuazione richiesti in caso di emergenza e rafforzare le procedure e la cooperazione tra le organizzazioni partecipanti.

Lo scenario dell'esercitazione si basa su un incendio nella carrozza ristorante di un treno InterCity che si ferma nella Galleria di base del Lötschberg. I servizi di soccorso si esercitano nell'evacuazione dei passeggeri dal treno in galleria e nella loro assistenza a Frutigen. L'esercitazione mira inoltre a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i servizi di soccorso dei Cantoni di Berna e Vallese e tutte le organizzazioni coinvolte.

All'esercitazione partecipano circa 1.000 persone, tra cui personale di soccorso di Bls, Ffs, polizia, vigili del fuoco, ambulanze, team di soccorso e protezione civile. Per l'evacuazione dei passeggeri saranno utilizzati anche autobus postali. Circa 450 volontari svolgeranno il ruolo di passeggeri.

Galleria di base chiusa al traffico ferroviario

Per l'esercitazione, la Galleria di base del Lötschberg sarà chiusa al traffico ferroviario dalle 11:00 alle 17:00. Tutti i treni saranno deviati sulla linea di montagna del Lötschberg. Ciò comporterà un aumento del tempo di percorrenza da 30 a 60 minuti, a seconda della coincidenza. Alcune coincidenze richiederanno un cambio treno a Spiez.

Si consiglia ai passeggeri di consultare l'orario online prima del viaggio. I treni RegioExpress tra Berna e Briga sono regolarmente in servizio.

L'esercitazione si svolge in conformità con gli accordi sulle prestazioni con i Cantoni di Berna e Vallese, che prevedono esercitazioni di soccorso periodiche per la Galleria di base del Lötschberg. Queste esercitazioni sono un prerequisito per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio della galleria da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). L'ultima esercitazione di questa portata si è svol