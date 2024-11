Conto alla rovescia per l'accensione dell'albero di Natale in piazza Mercato

Al via il countdown per l'illuminazione del grande albero di Natale in piazza Mercato a Domodossola. La cerimonia di accensione sarà quest'anno il 30 novembre, qualche giorno più tardi rispetto allo scorso anno.

L'amministrazione comunale si prepara al Natale ed è al lavoro per organizzare le iniziative dedicate ai domesi e ai turisti presenti in città per le festività. La spesa stanziata per il loro svolgimento è di 7mila euro, mille euro il più rispetto allo scorso anno. L’accensione, sabato 30 novembre alle 16.30, sarà accompagnata da spettacoli e animazione.

Sabato 14 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 l'amministrazione organizzerà un altro evento natalizio con giochi e animazione per bambini all’interno del cortile del municipio.