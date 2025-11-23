Un nuovo parcheggio vicino al municipio a Borgomezzavalle

‘’Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato per Borgomezzavalle. La realizzazione del parcheggio e l’installazione della colonnina di ricarica testimoniano la nostra volontà di investire nella qualità dei servizi, nella sostenibilità e nella vivibilità del paese. Continueremo a lavorare per la nostra Comunità’’. Con queste parole Stefano Bellotti, sindaco di Borgomezzavalle, ha annunciato il nuovo parcheggio e la colonnina per la ricarica elettrica realizzate nel paese della valle Antrona.

‘’Il Comune di Borgomezzavalle – spiega - compie un nuovo passo verso la sostenibilità, l’innovazione e il miglioramento dei servizi alla cittadinanza grazie alla realizzazione del nuovo parcheggio situato tra il Municipio e il fabbricato comunale polivalente nella frazione di Seppiana. L’intervento, previsto all’interno del progetto comunale di riqualificazione degli spazi pubblici, ha permesso di creare un’area parcheggi moderna e funzionale, andando incontro alle esigenze di residenti, visitatori e attività locali. Tra gli elementi più significativi dell’opera vi è l’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, realizzata in collaborazione con Poste Italiane ed Enel X-Way’’.

La colonnina, che permette la ricarica simultanea di due automezzi, rientra nell’iniziativa nazionale Polis, dedicata alla diffusione di servizi innovativi nei piccoli centri. ‘’La presenza della nuova infrastruttura di ricarica rappresenta un importante incentivo alla mobilità sostenibile e contribuisce a rendere Borgomezzavalle un comune sempre più attento all’ambiente e al futuro’’ aggiunge il sindaco.

Il nuovo parcheggio, che risponde a una necessità concreta della comunità, offre maggiori posti auto a servizio del Municipio e dell’edificio polivalente, un’organizzazione più ordinata degli spazi pubblici, un miglioramento complessivo della fruibilità del centro abitato e un’infrastruttura moderna che si integra con gli obiettivi di sostenibilità del territorio.