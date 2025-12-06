La chiesa di Viganella ospita le opere di don Alberto Secci

Sarà inaugurata lunedì 8 dicembre nella chiesa di Santa Maria Nascente di Viganella, durante la messa dell’Immacolata delle 9.00, la mostra “La vita dei Santi”. Inserita nel percorso “Accendi la pace”, il cammino d’avvento che la parrocchia in accordo con l’unità pastorale ha scelto per accompagnare i fedeli al Natale 2025, la mostra vedrà esposte le opere di don Alberto Secci, parroco di Vocogno in Valle Vigezzo.

A Viganella quest’anno si ricorda anche il ventesimo anniversario del progetto che ha portato un raggio di sole sulla piazza comunale per rompere il buio invernale. Come avvenne in occasione del decennale, anche quest’anno sarà l’arte a risplendere e portare la luce tra le navate della chiesa. Allora furono i quadri di Sergio Bertinotti, dedicati alla vita di San Francesco, ad abbellire l’interno dell’edificio di culto e richiamare l’attenzione di fedeli e visitatori. Quest’anno invece, saranno le opere di don Alberto Secci, a evocare un messaggio di pace e portare un augurio di buone feste alla comunità. Tutte dedicate ai santi, le ventisei tele rimarranno esposte, per chi le vorrà vedere, fino al sei gennaio, giorno dell’Epifania.