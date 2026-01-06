Festa per i 100 anni di Silvia Carrara, la moglie di Guido Rossa, l'operaio dell'Italsider ucciso dalle Brigate Rosse VIDEO

Il 24 gennaio saranno 47 anni. Un triste anniversario per la storia italiana: quel giorno del 1979, veniva ucciso a Genova il sindacalista Guido Rossa, bellunese originario di Cesiomaggiore e operaio all’Italsider. Una delle molte vittime delle Brigate Rosse.

Pochi mesi prima, Guido Rossa aveva denunciato l’operaio brigatista Francesco Berardi intento a nascondere volantini dietro un distributore delle bevande in azienda. Non si girò dall’altra parte e la testimonianza di Guido fu decisiva per la condanna di Berardi, ma al tempo stresso decretò anche la sua condanna a morte. Un’azione coerente come la vita di Guido, che in quei momenti pur difficili e di paura aveva provato a rompere il clima di omertà che regnava nelle fabbriche intorno ai terroristi.

Il giorno dei funerali, per rendere omaggio a Guido Rossa in piazza De Ferrari a Genova, sotto una pioggia battente, si radunarono 250.000 cittadini. Furono funerali di Stato, alla presenza del presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che volle apporre sul cuscino accanto alla bara la medaglia d’oro al valor civile conferita al sindacalista assassinato.

Era la prima volta che le BR uccidevano un sindacalista, un militante del Partito Comunista. Gli storici e gli studiosi dissero che quell’assassinio segnò l'inizio della fine delle Brigate Rosse

Vi parliamo di Guido Rossa perché la moglie, Silvia Carrara, ha compiuto in questi giorni 100 anni.

Ma perché raccontare questa storia che non ha nulla di ossolano??? Invece di ossolano questa storia ha qualcosa. Perché Silvia e la figlia Sabina da tantissimi anni ormai soggiornano spesso nella seconda casa che hanno a Montescheno, in Valle Antrona. Una presenza discreta, quasi ‘coperta’ dai monteschenesi che, pur orgogliosi di questo legame, hanno sempre tenuto sotto traccia questa presenza.

Dicevamo che Silvia ha toccato i 100 anni ed è stata festeggiata dai familiari. Una festa immortalata in un video che poi è stato anche girato ad alcuni residenti della frazione dove Silvia e la figlia Sabina hanno la loro casa di villeggiatura, poco dopo Cresti, salendo verso il capoluogo del paese della Valle Antrona.









