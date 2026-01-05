Seppiana celebra il Gelindo tra teatro, devozione e solidarietà

Torna anche quest’anno uno dei momenti più attesi dalla comunità di Seppiana: il “Gelindo”. In programma il 5 e 6 gennaio, l’evento unisce il folklore locale, la devozione religiosa e un profondo spirito di solidarietà, trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto tra le bellezze della Valle Antrona.

La manifestazione è organizzata dalla parrocchia di Seppiana e ha uno scopo benefico: il ricavato sarà infatti devoluto al Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola per sostenere la costruzione della “Casa del Volontariato”.

Il programma si apre questa sera, lunedì 5 gennaio, alle 20.45 nel salone dell’asilo di Seppiana: la compagnia teatrale Dramakomè di Solbiate con Cagno porta in scena lo spettacolo “I Magi – Viaggio in atto unico e tre mantelli”. Martedì 6 gennaio, poi, la giornata clou dei festeggiamenti, alle 10.30 la messa solenne nella chiesa di Sant’Ambrogio, con le corali Sant’Orsa di Pieve Vergonte e Santa Lucia di Cimamulera. Alle 12.15 il tradizionale pranzo del Gelindo nella sala polifunzionale in piazza Viganella. Alle 15.00 la rappresentazione teatrale de “Il Gelindo”, recitata in dialetto locale nella chiesa patronale, seguita dall’incanto delle offerte. Infine, dalle 19.00 la cena del Gelindo con prodotti tipici, accompagnata dalla musica di dj Viola.