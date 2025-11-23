“Sweet Pelosetti”: il sogno della cat sitter Veronica Cento

Veronica Cento, 24 anni, di Domodossola, ha deciso di trasformare una sfida in un’opportunità. Laureata in Scienze della Comunicazione e attualmente iscritta alla magistrale in Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti presso l’Università IUL, ha dato vita a un progetto che fonde due sue grandi passioni: la comunicazione e i suoi adorati gatti.

Il brand che ha creato si chiama Sweet Pelosetti, ed è attraverso questo spazio che Veronica ha iniziato a raccontare la vita felina con delicatezza e competenza. Sui suoi social, e su Instagram conta già quasi 7mila follower, fa divulgazione. Per approfondire la sua conoscenza dei mici, Veronica ha infatti ottenuto l’attestato di Consulente della relazione felina, ruolo analogo a quello dell’educatore cinofilo ma dedicato ai gatti. Grazie a questa preparazione, parla con passione delle caratteristiche, dei comportamenti e del benessere dei gatti.

I suoi follower seguono con affetto i suoi contenuti, dove racconta di sé, dei suoi tre gatti, e del mondo felino in generale, definendosi “umano a tempo pieno di tre felini speciali: Bagheera, Baloo e Bonnie”. Ma il progetto di Veronica sta andando oltre: “Mi occupo anche di cat-sitting nella zona Domodossola e dintorni - spiega - è un servizio molto attento e grande responsabilità. Vado a casa delle persone, incontro i padroni e i gatti, cerco di conquistare la fiducia di tutti. Quando poi i padroni sono via io vado a casa, mi occupo delle esigenze del gatto, gli faccio compagnia. In zona vi erano già diversi dog sitter, ma nessuno che si occupasse di gatti. Ho pensato di cogliere l'opportunità e propormi”.

Guardando al futuro, le sue parole sono sincere e aperte: “In questo momento sono confusa, sicuramente finire l’università e continuare a crescere con i social, poi si vedrà”. Intanto con Sweet Pelosetti, Veronica sta costruendo non solo un progetto professionale, ma anche una comunità affezionata, fatta di amanti dei gatti che apprezzano la sua sensibilità, la sua competenza e il suo sorriso sincero.