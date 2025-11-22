Domodossola, due giorni di divieto di sosta nel parcheggio del supermercato Tigros

La polizia locale di Domodossola ha emesso un’ordinanza che istituisce un divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio del supermercato Tigros in via Giovanni XXIII e su 12 stalli del parcheggio di via Ballarini. Il provvedimento, che si rende necessario per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, è valido tra lunedì 24 e martedì 25 novembre.

La segnaletica temporanea sarà posata almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori; saranno inoltre predisposti corridoi sicuri per pedoni e persone con mobilità ridotta.