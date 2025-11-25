"Disegno con le forbici", un nuovo laboratorio creativo in biblioteca

Sabato 29 novembre alle 10.30 un nuovo appuntamento con i laboratori creativi per bambini alla biblioteca civica Contini di Domodossola, dal titolo “Disegno con le forbici”. Guidati dall’illustratrice Elettra Riolo della cooperativa sociale Bosco Verde, i piccoli partecipanti potranno giocare con la fantasia con forbici, carta e colla per creare forme e personaggi che prenderanno vita nel corso del laboratorio.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia "Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia". L’età consigliata è dai 3 ai 7 anni. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito: www.culturapercrescerevco.it.

Per qualunque informazione si può contattare direttamente la biblioteca Contini al numero 0324 242232 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.